Thomas Scolaro ha vinto il Memorial intitolato al puricampione di Arona Francesco Giannetta. La targa messa in palio dai Veterani dello Sport, è stata assegnata per tradizione al più giovane partecipante alla tappa aronese del circuito delle giovani promesse. Quest’anno in gara oltre 400 nuotatori fra i 6 e i 18 anni di età, provenienti da Piemonte e Lombardia.