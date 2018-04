Londra, i genitori di Alfie non si arrendono: nuovo ricorso dopo il no del giudice al trasferimento in Italia

25 aprile 2018 11:11

I genitori di Alfie non si arrendono: nuovo ricorso dopo il no del giudice per il rientro in Italia

I genitori di Alfie Evans hanno annunciato un nuovo ricorso in appello contro la decisione del giudice dell’Alta corte britannica Anthony Hayden di dire ‘no’ al trasferimento in Italia. Papà Tom comunica che il bambino continua a lottare nonostante il distacco della ventilazione assistita tanto da confermare che ieri lui e la madre hanno dovuto praticare la respirazione bocca a bocca. L’Italia è comunque dalla loro parte. Infatti sia l’ospedale Bambino Gesù che il Gaslini hanno offerto assistenza e, a tal fine, era stato preparato un aereo a Ciampino con i medici a bordo. I medici dell’Alder Hey Hospital hanno però fatto sapere che Alfie non poteva essere trasferito nemmeno a casa prima di 3-5 giorni. Il giudice ha permesso un trasferimento a casa escludendo l’ipotesi di un viaggio a Roma. Ieri però il Consiglio dei ministri ha deliberato per conferire la cittadinanza italiana ad Alfie così da assicurare al minore ulteriori sviluppi terapeutici. La sindaca Virginia Raggi si dice pronta ad accoglierla. Anche la Regione Liguria ha rinnovato la sua disponibilità.