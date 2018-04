Londra a mano armata

3 aprile 2018 10:51

Londra, 3 apr. (AdnKronos) – Una ragazza morta e altri due giovani feriti, uno in modo grave. E’ accaduto ieri sera, a Londra, in due diversi episodi.

La 17enne è stata colpita a morte da un proiettile a Tottenham. Il 16enne è stato ritrovato agonizzante a Walthamstow con diverse ferite d’arma da fuoco. Insieme a lui c’era un altro ragazzo, di 15 anni, con ferite da coltello.

La notizia viene diffusa dopo la pubblicazione di statistiche che denunciano l’aumento degli omicidi a Londra. Secondo i media britannici, le strade londinesi sono ora più mortali di quelle di New York, con la capitale che registra un tasso di omicidi più elevato per la prima volta nella storia moderna a febbraio.

Dall’inizio dell’anno, si legge sul ‘Mail online’, la polizia ha lavorato su 47 omicidi di cui 8 avvenuti a gennaio, 15 a febbraio, 22 a marzo e 2 ad aprile.