Lombardia: F.Sala, consultazione online su ricerca e innovazione

Milano, 12 apr. (AdnKronos) – “La nostra forza sono le idee, promuoverle e capitalizzarle significa nutrire il nostro futuro. Innovare si’, quindi. E non a caso, ma partendo dalle reali necessità del territorio lombardo. Per questo abbiamo voluto diffondere un questionario rivolto a tutta la cittadinanza per contribuire nella definizione delle priorità in campo di ricerca e innovazione”. Lo ha detto il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala, facendo riferimento all’avvio della consultazione pubblica per la stesura del ‘Programma strategico triennale per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico’ in attuazione della legge regionale ‘Lombardia è ricerca e innovazione’.

Il programma sarà frutto di una condivisione approfondita che, oltre al questionario, coinvolgerà 10 esperti internazionali membri del ‘Foro per la Ricerca e l’Innovazione’ recentemente istituito da Regione Lombardia. Il questionario, online fino al 30 aprile 2018, può essere compilato sulla piattaforma regionale Open Innovation all’indirizzo www.openinnovation.regione.lombardia.it.

Ai cittadini sarà chiesto di indicare i bisogni su cui concentrare gli sforzi di ricerca e innovazione nel territorio lombardo. Le opzioni spaziano da benessere e qualità della vita alla mobilità, sicurezza, formazione e lavoro, salute pubblica e individuale.