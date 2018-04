Leonardo: sarà partner National Geographic Festival Scienze

10 aprile 2018 16:10

Roma, 10 apr. (AdnKronos) – Scienziati, filosofi, innovatori, giornalisti, ricercatori e artisti prenderanno parte al National Geographic Festival delle Scienze, la manifestazione che si terrà a Roma dal 16 al 22 aprile e alla quale Leonardo, azienda di alta tecnologia, parteciperà come educational partner di laboratori e aree didattiche dedicati a giovani e giovanissimi. ‘L’iniziativa ‘ sottolinea Gianni De Gennaro, presidente di Leonardo – testimonia l’impegno di Leonardo alla formazione di una cultura scientifica tra le nuove generazioni attraverso il consolidamento della ‘cittadinanza scientifica’ come elemento fondamentale per affrontare le sfide del terzo millennio”.

“Leonardo ‘ aggiunge De Gennaro – persegue l’obiettivo attraverso il sostegno alla divulgazione delle discipline Stem (Science, Technology, Engineering, Mathematics), contribuendo così al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs) definiti dall’ONU nell’Agenda 2030 e rivolti alla promozione di un’istruzione di qualità, al supporto all’innovazione e a un’industrializzazione responsabile e sostenibile”.

L’impegno di Leonardo in questa direzione si è recentemente concretizzato nell’apertura dell’i.Lab Matematica, in partnership con il Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, e nella partecipazione ai laboratori didattici della mostra Gravity. Immaginare l’Universo dopo Einstein, allestita al Maxxi, il Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo di Roma.