Lega: Candiani, al via tesseramento in Sicilia

24 aprile 2018 13:37

Palermo, 24 apr. (AdnKronos) – Al via il tesseramento della Lega in Sicilia. Chiuso il capitolo di ‘Noi con Salvini’, definito oggi “un movimento prodromico per approdare nella Lega”, ora il Carroccio punta ai siciliani. E il primo passo, come spiega il senatore Stefano Candiani, commissario leghista in Sicilia, è proprio il tesseramento “sul territorio, con percorsi che consentano ai sostenitori si essere messi alla prova”. “I cittadini che si approcciano alla Lega devono sapere che a Palermo ora hanno un punto di rifermento, e si fa questo lavoro con le sezioni organizzate – spiega il senatore -questo è l’aspetto di militanza più importante. Non mi piace l’idea che il partito venga fatto sul web”.

Poi ribadisce che “in Sicilia la Lega sta crescendo come in altre regioni italiane, ma non è certamente il Molise. E’ ovvio che la Sicilia e’ una regione importante dove le scelte politiche hanno un risvolto anche a livello nazionale, e se un partito cresce bisogna dargli una struttura stabile”.