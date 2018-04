Lavoro: al via ‘Maratona delle Stem’, 100 ragazze immaginano futuro (5)

10 aprile 2018 21:54

(AdnKronos) – Tanti gli eventi pensati per bambini e ragazzi in programma nei prossimi giorni della Maratona delle Stem. Come ‘Back (and Forward) to the Future. #LenovoBusStop’: giovedì 12 aprile a partire dalle 9.30 uno speciale London Bus a due piani, trasporterà gli alunni della scuola primaria e gli studenti universitari alla Fabbrica del Vapore, dove potranno prendere parte a un workshop dedicato ai temi della Realtà aumentata e della Realtà virtuale. E il laboratorio artistico sulla figura della matematica Maria Gaetana Agnesi, a cui è dedicata questa edizione di #STEMintheCity, in programma il 13 aprile dalle 9 al Teatro Pacta; il seminario con laboratorio esperienziale ed esercitazioni di storytelling per guidare i ragazzi alla scoperta delle proprie risorse (venerdì 13 aprile alla Fabbrica del Vapore).

Inoltre, per tutto il mese le attività continueranno sull’intero territorio milanese. A palinsesto anche un’importante occasione per far conoscere ai ragazzi in cosa consiste la sperimentazione 5G per Milano: si tratta del ‘5G Open Day for Stem in The City’, incontro che si terrà il 20 aprile, dalle 11.30 alle 13.30, al Vodafone Village di via Lorenteggio, per valorizzare l’impatto reale della tecnologia 5G sulla qualità della vita della persone e approfondire la portata di questa straordinaria innovazione, con un riferimento particolare al mondo femminile. Sarà possibile partecipare a workshop e sessioni interattive con showcase che includono Visori AR e VR, robot addetti alle consegne in città e abbigliamento wellness connesso.

L’edizione 2018 di #STEMintheCity si avvale della collaborazione di: Intesa Sanpaolo, Lenovo e Vodafone (Main Partner); Allianz Worldwide Partners, L’Oréal Italia, Microsoft, SAP (Premium Partner) e di A2A, Amazon, Bloomberg, CA Technologies, CAP, EY, Fondazione Bracco, IBM, Municipia, Nexi.