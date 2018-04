3 aprile 2018 19:35

Palermo, 3 apr. (AdnKronos) – Infortunio sul lavoro a Partinico, in provincia di Palermo, dove un operaio di 50 anni è rimasto ferito mentre lavorava nella distilleria Bertolino. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo è rimasto incastrato con la mano destra in un macchinario. Immediatamente soccorso, è stato trasportato all’ospedale Civico. Non è in pericolo di vita. Sull’episodio indagano i carabinieri.