Reggio Calabria, drammatico incidente sulla SS106 tra Locri e Siderno: auto travolge pedoni, almeno un morto [LIVE]

4 aprile 2018 00:01

Reggio Calabria, terribile incidente stradale nella notte sulla SS106 tra Locri e Siderno

Almeno un morto per un incidente stradale che si è verificato stasera sulla SS106 Jonica Reggio Calabria-Taranto, tra Locri e Siderno in provincia di Reggio Calabria. Un’automobile ha travolto alcuni pedoni provocando numerosi feriti e almeno una vittima, un uomo di cui non sono ancora note le generalità. Alla guida del mezzo che ha impattato i pedoni, ci sarebbe una donna, con a fianco un’altra signora e nell’incidente avrebbero riportato entrambe dei traumi tali da rendere necessario il trasporto all’ospedale. I veicoli coinvolti nell’incidente sono più di uno e ci sono diversi feriti in osservazione all’ospedale. L’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106″ si esprime parlando di “immenso dolore” e coglie l’occasione per raccomandare “la massima prudenza a tutti coloro i quali percorrono la S.S.106“.