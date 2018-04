3 aprile 2018 21:01

Roma, 3 apr. (AdnKronos) – “Se non ci dovessero essere le condizioni per formare un governo, e io non lo spero, si torna al voto e sono sicuro che gli italiani voteranno in un ballottaggio tra noi e forse Salvini e si deciderà chi dovrà andare al governo. Siamo gli unici in questo momento che hanno un vantaggio ad andare votare”. Lo ha detto Luigi Di Maio a Di Martedì.