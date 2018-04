Governo: Bernini, solo centrodestra unito può formarlo

28 aprile 2018 10:56

Roma, 28 apr. (AdnKronos) – ‘Il centrodestra unito e legittimato dal voto degli italiani del 4 marzo è l’unica coalizione che può dare un governo credibile che operi velocemente per affrontare le innumerevoli emergenze che soffocano il Paese: crescita, tasse, occupazione, sicurezza, inarrestabile fenomeno migratorio sono le questioni più urgenti sul tappeto che non possono essere eluse o rinviate sine die”. Lo dichiara Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.

“Mentre é in corso di fallimento il tentativo dei Cinquestelle di dar vita a un governo col Pd – prosegue l’esponente azzurra – restiamo convinti che occorra formare rapidamente un esecutivo fondato sul centrodestra. Il voto nel Friuli Venezia Giulia di domani, siamo certi, darà una ulteriore spinta in questa direzione. Confidiamo che i voti mancanti per raggiungere una maggioranza si troveranno in Parlamento con il contributo di parlamentari che faranno prevalere il buonsenso e la responsabilità rispetto agli sterili interessi di parte”.