Gioiosa Jonica: appuntamento a Teatro con “Cuori Scatenati”

3 aprile 2018 19:32

In scena al Teatro di Gioiosa Jonica “Cuori Scatenati”, la divertentissima commedia degli equivoci che la scorsa stagione ha fatto ridere migliaia di spettatori in tutta Italia

Sabato 14 aprile 2018 ore 21.00 al Teatro di Giosa Jonica andrà in scena la commedia “Cuori Scateanti”. Per la commedia scritta e diretta Diego Ruiz saliranno sul palco: Sergio Muniz, Diego Ruiz, Francesca Nunzi e Maria Lauria.

Il ritorno di fiamma, si sa, può essere molto pericoloso. Quando il fuoco della passione si accende tra Diego e Francesca, le scintille divampano in maniera esagerata! Se poi a spegnere l’incendio ci si mette uno come Sergio Muniz, la situazione diventa veramente incontrollabile. E cosa succederebbe se la futura sposa, praticamente con un piede sull’altare, venisse a scoprire tutto?Una coppia scoppiata da anni si incontra clandestinamente per un’insensata ultima notte d’amore prima di suggellare il divorzio definitivo, ma gli imprevisti sono dietro l’angolo, anzi dietro la porta. Arriva la nuova esilarante commedia di Diego Ruiz, ormai esperto nel mettere in scena i rapporti di coppia e le sue innumerevoli sfaccettature, che questa volta affronta gli amori ormai finiti che in realtà non finiscono mai. Vale la pena dare una seconda possibilità? Oppure si rischia di ritrovarsi la solita minestra riscaldata? Questi e tanti altri interrogativi sono alla base di questa spassosa commedia in cui tutti i personaggi si trovano nel posto sbagliato nel momento più sbagliato, dando vita a una girandola di equivoci e situazioni paradossali.