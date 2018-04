Nuovo comune in Calabria: fusione Corigliano-Rossano

3 aprile 2018 22:48

E’ nato il nuovo Comune di Corigliano-Rossano, che con i suoi 78 mila abitanti diventa il terzo per popolazione della Calabria, dopo Reggio e Catanzaro

Con l’insediamento del Commissario prefettizio, Domenico Bagnato, è nato il nuovo Comune di Corigliano-Rossano, che con i suoi 78 mila abitanti diventa il terzo per popolazione della Calabria, dopo Reggio e Catanzaro. La nascita del nuovo Comune e’ stata sancita con la vittoria del si’ al referendum sulla fusione svoltosi il 22 ottobre scorso. Il prefetto Bagnato gestira’ il Comune unificato fino alle elezioni amministrative del 2019. Nel suo primo giorno di lavoro Bagnato ha avuto un incontro con tutti i dirigenti per esaminare la situazione nei due Comuni ed avviare la risoluzione di tutte le criticita’ presenti. “La volonta’ dei due sindaci, Giuseppe Geraci per Corigliano e Stefano Mascaro per Rossano – ha detto Bagnato – e dei funzionari e’ di far fronte comune per arrivare nel modo migliore possibile all’unificazione del personale e dei servizi che il nuovo Comune dovra’ rendere alla cittadinanza”.