Friuli: Gelmini, vincere uniti per riconfermarci prima forza Paese

28 aprile 2018 13:54

Roma, 28 apr. (AdnKronos) – ‘Dopo il Molise, domani il centrodestra unito ha la grande occasione di riconquistare anche il Friuli Venezia Giulia. Andare a votare e scegliere Forza Italia significherebbe garantire alla regione, con Massimiliano Fedriga presidente, un buon governo per i prossimi 5 anni e riconfermare la nostra coalizione prima forza politica del Paese, evidenza scomoda per qualcuno e di cui si dovrà tener conto nei prossimi giorni per la formazione del futuro governo”. Lo scrive su Facebook Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.