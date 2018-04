Foibe: Veneto, presentato in Consiglio fumetto su storia Norma Cossetto

4 aprile 2018 16:22

Venezia, 4 apr. (AdnKronos) – E’ stato presentato oggi, a palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio regionale del Veneto, il libro a fumetti ‘Foiba Rossa ‘ Norma Cossetto, storia di un’italiana’, di Emanuele Merlino e Beniamino Delvecchio, un volume che racconta la tragica epopea di Norma Cossetto, giovane istriana, laureanda all’Università di Padova, barbaramente violentata e uccisa da un gruppo di partigiani nel 1943, nei pressi della foiba di Villa Surani, per la sola colpa di essere italiana, mentre stava preparando una tesi di laurea intitolata ‘Istria Rossa’, in riferimento ai giacimenti di bauxite istriani.

Ha introdotto la presentazione del volume il Vicepresidente del Consiglio Massimo Giorgetti, che ha portato i saluti istituzionali sottolineando come ‘le vicende storiche narrate in questo bel libro ‘ che è una vera e propria opera d’arte ‘ hanno interessato territori che sono veneti da più di mille anni, a cui siamo profondamente legati e accumunati da un filo comune, dalla nostra identità veneta e trovo, quindi, naturale aver presentato il libro a palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio regionale, che è la casa di tutti i veneti”.

“Vogliamo che quei tragici avvenimenti, come la morte di Norma Cossetto, trucidata dai partigiani titini, che purtroppo hanno tinto di rosso le nostre terre venete, diventino una storia condivisa. Ringrazio quindi le persone intervenute oggi ma, in particolare, il Vicepresidente Bruno Pigozzo il quale, pur facendo parte della Minoranza, ha voluto rimarcare, con la propria presenza, che con questa iniziativa vogliamo celebrare non una memoria di parte, bensì una memoria collettiva, di un popolo, di una nazione intera. Anche se il fumetto non è mai stato propriamente nelle corde della mia storia politica, credo che in questo caso possa essere uno strumento di narrazione molto efficace”, sottolinea.