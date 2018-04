Ennesimo incidente in Calabria sulla SS106 [FOTO]

4 aprile 2018 18:36

Brutto incidente sulla SS106 in Calabria a Corigliano Calabro

“L’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106″ comunica l’ennesimo incidente avvenuto sulla S.S.106 a Corigliano Calabro in contrada Insiti. Per fortuna solo tanta paura. Nessuna vittima o feriti gravi. L’incidente è avvenuto pochi minuti fa: MASSIMA PRUDENZA a causa di CODE E RALLENTAMENTI. L’Associazione ringraziati tutti coloro i quali ci hanno segnalato l’incidente inviandoci le foto e fornendoci prezione informazioni e coglie l’occasione per raccomandare la massima prudenza a tutti coloro i quali percorrono la S.S.106″. Questo il messaggio pubblicato su facebook dall’Associazione Basta Vittime sulla Strada Statale 106.