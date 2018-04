Emergenza sangue: Lions Messina, Papardo e Brigata Aosta in prima linea per la sensibilizzazione sulla donazione

4 aprile 2018 20:34

Continua l’attività di sensibilizzazione alla donazione di sangue presso la Uoc di Medicina Trasfusionale dell’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina. Sono circa 5000 le sacche che ogni anno servono per far fronte alle esigenze delle unità operative del Papardo e delle case di cura convenzionate. Proprio per questo, su iniziativa dei Lions di Messina in collaborazione con l’UOC di Medicina Trasfusionale diretta dalla dott.ssa Roberta Fedele si è svolta la giornata lionistica finalizzata alla raccolta di sangue. La Brigata Meccanizzata Aosta, sempre sensibile verso queste tematiche, ha immediatamente raccolto l’invito ed ha partecipato attivamente alla giornata con 24 militari che hanno donato il sangue. Il gesto di alto valore etico e sociale vuole dimostrare come chiunque, in buona salute, possa impegnarsi, in maniera sicura, a salvare fino a tre vite. È possibile donare tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 11:30 usufruendo del servizio navetta che dal capolinea dei tram all’Annunziata gratuitamente porta all’Ospedale Papardo.