Elezioni Messina, il M5S incontra i quartieri: al via l’Iday 2018

3 aprile 2018 17:25

Elezioni Messina, il M5S presenta l’Iday: il programma di incontri nei quartieri della città

E’ stato presentato stamani nella Sala Ovale di Palazzo Zanca l’iDay 2018 – Idee per una Messina a 5 Stelle, il programma di incontri che il MoVimento 5 Stelle condurrà in tutti i quartieri messinesi in vista delle prossime amministrative. Da venerdì 6 aprile a domenica 22 aprile, i candidati pentastellati e gli attivisti si recheranno in tutte le circoscrizioni per incontrare la cittadinanza e stilare insieme un programma di governo valido per la campagna elettorale delle imminenti comunali. “Siamo assolutamente convinti che gli abitanti di ciascun territorio sappiano quali siano i problemi e quali possano essere i mezzi affinché questi vengano risolti – ha dichiarato il PortaVoce Antonio De Luca nel corso della conferenza stampa – ed è per questo che il nostro dialogo con loro sarà primario, oltre che produttivo e fattivo”. L’iDay si aprirà ufficialmente venerdì 6 aprile con gli incontri nella II, nella V e nella VI circoscrizione, e si concluderà domenica 22 aprile. “Partiremo dal territorio e daremo voce, così come abbiamo sempre fatto, a coloro che ne vivono ogni giorno le difficoltà e le problematiche. Per noi le idee dei cittadini sono prioritarie a tutto ed i candidati saranno coloro che si occuperanno di portare avanti le idee dei cittadini” hanno commentato i neo PortaVoce eletti alla Camera e al Senato, sottolineando come la recente vittoria del MoVimento 5 Stelle alle elezioni nazionali “ci permetterà di avere più peso nella rappresentanza nazionale e nell’avanzamento delle istante messinesi”.