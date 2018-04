Dal 6 aprile riparte il tour della “Banca del cuore”, anche Reggio Calabria tra le tappe

4 aprile 2018 15:04

Ritorna anche a Reggio Calabria il tour de la “Banca del cuore”

Dal 6 aprile riparte il tour della ‘Banca del cuore’, un progetto di screening gratuito di prevenzione cardiovascolare. Chi partecipera’ potra’ avere il ‘Bancomheart’, una scheda che permette l’accesso a una piattaforma telematica riservata con i dati legati delle proprie analisi. Questa mattina a Roma, nel ministero della Salute, si e’ tenuta la presentazione dell’iniziativa promossa dalla ‘Fondazione per il tuo cuore’. Fino a novembre saranno 33 le citta’ italiane coinvolte per offrire la possibilita’ di sottoporsi a questo screening cardiologico gratuito (con attivita’ formative, prelievi di sangue ed elettrocardiogramma). Le tappe saranno ad Ancona, Teramo, Campobasso, Taranto, Lecce, Matera, Reggio Calabria, Catania, Palermo, Cagliari, Nuoro, Genova, Rimini, Lido di Fermo, Perugia, Assisi, Viterbo, Roma, Caserta, Napoli, Lamezia Terme, Cuneo, Casale Monferrato, Livorno, Firenze, Reggio Emilia, Bologna, Verona, Bolzano, Venezia-Mestre, Trieste, Varese, Milano, per un totale di oltre 150 giorni di visite. Fino ad oggi sono state distribuite in due anni oltre 26mila carte ‘Bancomheart’ ad altrettanti cittadini”, ha detto Michele Massimo Gulizia, presidente della ‘Fondazione per il tuo cuore’.