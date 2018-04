Serie A: Pasqua d’allenamento per il Crotone

1 aprile 2018 18:32

Crotone: via con la preparazione per superare il prossimo ostacolo, la gara contro il Torino recupero della 27a giornata del campionato

Il consueto scambio di auguri pasquali e poi via con la preparazione per superare il prossimo ostacolo, la gara contro il Torino recupero della 27a giornata del campionato. E’ trascorsa così la mattinata al centro sportivo per gli squali che, a distanza di poche ore dal rientro da Firenze, si sono infatti ritrovati agli ordini di mister Zenga e del suo staff per iniziare la marcia d’avvicinamento alla gara dell’Olimpico Grande Torino, la seconda trasferta consecutiva per i rossoblù. Defaticante per chi ha giocato ieri, regolare sessione di lavoro per il resto del gruppo. Il tutto sotto lo sguardo attento del presidente Gianni Vrenna. Anche domani, giorno di Pasquetta, gli squali sosterranno un allenamento mattutino al centro sportivo.