Coste: assessore Veneto, già avviati lavori difesa litorali a Jesolo e Sottomarina

5 aprile 2018 14:48

Venezia, 5 apr. (AdnKronos) – “In poco meno di un decennio la Regione Veneto ha previsto una spesa tra i 70 e gli 80 milioni di euro per la difesa delle coste. Un investimento previsto dallo studio – progetto elaborato su nostra richiesta nel 2016 dall’Università di Padova. Progetto che non è stato finanziato, come promesso, dal ministero dell’ambiente: perciò lo portiamo avanti con i nostri fondi per stralci annuali: per il 2018 abbiamo previsto 8 mln di euro, ed i lavori di difesa delle coste sono già stati avviati a Jesolo – Cortellazzo e a Sottomarina”. Lo annuncia all’Adnkronos l’assessore regionale alla Difesa del suolo Gianpaolo Bottacin.

“Come avevo in più occasioni rassicurato, non appena le condizioni meteo lo avessero permesso avremmo dato il via ai lavori”, spiega l’assessore regionale alla Difesa del Suolo per quanto riguarda gli interventi di ‘ripascimento’ sul litorale jesolano.

“Per questo intervento ‘ aggiunge – abbiamo impegnato 650.000 euro che serviranno a completare il dragaggio della foce del Sile, con la rifioritura di quattro pennelli in roccia. I lavori, iniziati questa settimana, verranno completati entro l’inizio dell’estate”, assicura.