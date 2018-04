A Cittanova(RC) Piero Pelù in concerto alla Festa Nazionale dello Stocco 2018

17 aprile 2018 12:22

La tappa calabrese del “Warm Up Tour” di Piero Pelù si terrà a Cittanova in provincia di Reggio Calabria, proprio in occasione della 18ª edizione della Festa Nazionale dello Stocco 2018

La Festa Nazionale dello Stocco, per la sua 18ª edizione, mette in cartellone l’unica data calabrese del “Warm Up Tour” di Piero Pelù. Un evento straordinario, ad ingresso libero, che riconferma la caratura nazionale dell’evento cittanovese. Il prossimo 11 agosto, il cantante toscano, anima e voce storica dei Litfiba, calcherà il palco di viale Campanella a Cittanova, regalando una serata eccezionale alle decine di migliaia di persone presenti per la celebre kermesse organizzata dalla associazione “Pro Loco” del presidente Pino Gentile e dell’Azienda “Stocco&Stocco” di Francesco D’Agostino, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Cittanova. Un vero e proprio regalo per i 400 anni dalla nascita del Comune di Cittanova, che rinnoverà il binomio vincente marchio di fabbrica delle Festa Nazionale dello Stocco: i sapori autentici dell’enogastronomia d’eccellenza calabrese unita alle note della grande musica italiana. Il concerto di Piero Pelù, che vede la collaborazione di Esse Emme Musica, sarà gratuito e chiuderà, in crescendo, la tradizionale Sagra dello Stocco. L’artista fiorentino, vera icona rock italiana, poterà sul palco un live show energico e coinvolgente, che ripercorrerà la sua carriera solista proponendo tutte le sue hit, da Toro Loco a Prendimi Cosi, da Dea Musica a Io Ci Sarò, da Tribù a Viaggio, senza dimenticare alcuni brani classici del repertorio dei Litfiba. Otto date dedicate ai tantissimi fans di Piero Pelù che percorreranno l’Italia, dal Friuli alla Sicilia, passando per Cittanova.