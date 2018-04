Cinema: a New York anteprima docufilm ‘I Siciliani’

3 aprile 2018 07:19

Palermo, 3 apr. (AdnKronos) – In anteprima americana verrà presentato a New York il 9 Aprile, alla Casa Italiana Zerilli Marimò, il docufilm ‘I Siciliani”, scritto e diretto dal regista Francesco Lama, con Maria Grazia Cucinotta, Leo Gullotta, Tony Sperandeo, Ninni Bruschetta, Pietrangelo Buttafuoco, Antonio Emanuele e il popolo siciliano. Il film documentario è stato presentato in anteprima mondiale al prestigioso BAFTA di Londra nel settembre 2016 e dopo il successo ottenuto lo scorso giugno in concorso al 62 Festival Internazionale del Cinema di Taormina, la pellicola è uscita a fine anno nelle sale italiane.

Oltre il film, il regista presenterà al pubblico anche il suo libro I Siciliani, tratto dall’omonimo film, contenente la sceneggiatura del film, le foto, il dvd, il catalogo del film. Tre le tappe della presentazione americana de ‘I Siciliani”. Si comincia il 9 Aprile alla Casa Italiana Zerilli Marimò di NY, con la proiezione e l’incontro con la stampa americana organizzata dalla Nucciarte Produzioni, insieme all’alto patrocinio del Consolato Generale d’Italia a New York, e della prestigiosa Casa Italiana Zerilli Marimò della New York University.