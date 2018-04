Campionati Giovanili, la Basket Pantera di Reggio Calabria è la campionessa Under 18 femminile regionale

6 aprile 2018 17:42

Si sono conclusi i Campionati regionali Giovanili Under 18 femminili, si conferma campionessa la Basket Pantera di Reggio Calabria a seguito della vittoria contro il Catanzaro Centro Basket

Il cinque di Aprile 2018 è andato in archivio al cento per cento il primo campionato regionale di Calabria. Le finali, sia in ambito maschile che in ambito femminile sono in fermento e si stanno per materializzare con ricche tappe intriganti. Nel frattempo, la Basket School Pantera(compagine ha rappresentato la Calabria come unica formazione della regione in Serie B) alza al cielo la coppa di campione Under 18. Il team allenato da Laura Pompeo e Cettina Luppino supera la coriacea resistenza della Centro Basket Catanzaro vincendo con il risultato di 45 a 42. Scatenata e determinante la giovanissima Annalisa Scordino autrice di ventotto punti. Sia le vincitrici che le vinte avranno l’opportunità per andare avanti negli spareggi tra regioni: la Pantera giocherà il venticinque di Aprile contro la seconda classificata del girone siciliano; la Centro Basket Catanzaro di Coach Emiliano Scarcello,invece, giocherà il 15 Aprile 2018 contro la terza formazione classificata della regione Sardegna.

A.S.D. BASKET SCHOOL PANTERA 08 Reggio Calabria – A.D. US CATANZARO CENTRO BASKET

45-42 (4-10, 20-20, 34-27)

A.S.D. BASKET SCHOOL PANTERA 08 Reggio Calabria

Dattola 6, Scordino 28, Alampi , Gilioni, Latella 3, Rossi n.e., Aricó Moscato , De Paula, Saia 4, Pellegrino n.e., Esposito 4. Allenatore: L. Pompeo, 1°assistente: C. Luppino.

A.D. US CATANZARO CENTRO BASKET: Montebello 14, Alfano V., Ruga , Vitale, Bellassi, Alfano S. , Derossi 2, Santoro 4, Santopolo 10, Macrì, Martino1, Greco 11. Allenatore: E. Scarcello, 1°assistente: F. Derossi, 2° assistente: D. Chiarella.

ARBITRI: Gerardis E. di Reggio Calabria e Ortenzio C. B. di Pizzo Calabro (VV).