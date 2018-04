Calabria: convocata la seconda sessione di discussione del PD

3 aprile 2018 17:12

E’ stata convocata la seconda sessione di discussione del PD Calabria

Il presidente dell’assemblea regionale del Pd, Peppino Vallone, ha convocato la seconda sessione di discussione – che fa seguito alla prima avvenuta lo scorso 19 marzo – nella giornata di sabato 7 aprile. Visto l’elevato numero di richieste di intervento e per dar modo a tutti di esplicitare il proprio pensiero sul futuro del partito e sulla prossima convocazione del congresso regionale del Pd Calabria, il presidente Vallone ha inteso dedicare un’intera giornata alla discussione. L’assemblea, infatti, si aprirà alle 10 – nella sede del Centro agroalimentare dell’area industriale di Lamezia Terme – per concludersi con la votazione prevista per le 18.30.