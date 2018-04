3 aprile 2018 17:33

Calabria, Fulco: “la morte di Michele Napolitano è una grossa perdita per il giornalismo”

“Alla sua famiglia e alla redazione de ‘Il Crotonese’ le mie più sentite condoglianze per la scomparsa del giornalista Michele Napolitano”. Per la consigliera regionale di Calabria in Rete Flora Sculco, “Napolitano ha segnato, sia attraverso il giornale che ha fondato e che rappresenta un fondamentale punto di riferimento per i cittadini, che con gli innumerevoli contributi di qualità forniti ad altre testate nel corso di tanti anni, la storia dell’informazione in Calabria e in particolare in un territorio contrassegnato da punti di forza e da tante criticità. L’auspicio è che si possa valorizzare la lezione di serietà, competenza e professionalità di un giornalista che sapeva ben distinguere i fatti dalle opinioni”.