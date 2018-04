A Brolo la 5a Edizione del Premio letterario “Legalità è… Libertà” dedicato al Giudice Livatino

1 aprile 2018 12:36

E’ stata organizzata a Brolo la 5a Edizione del Premio Letterario “Legalità è … Libertà” dedicato al Giudice Rosaro Livatino

L’Associazione di Cultura e Solidarietà Raggio di Sole di Brolo, indice e organizza la 5a Edizione del Premio Letterario “Legalità è… Libertà”, dedicato al Giudice Rosario Livatino. Con questa iniziativa, che nelle precedenti edizioni ha ricevuto unanimi apprezzamenti, si vuole rendere omaggio alla memoria di un giovane Magistrato, che ha sacrificato la propria vita per difendere i valori della legalità. Il Premio è rivolto agli Studenti iscritti per l’anno scolastico 2017/2018 nelle Scuole Secondarie Superiori ( Licei, Istituti Tecnici, Professionali, d’Arte, etc.) ed ha come Tema: In un’epoca come quella attuale, troppo spesso segnata dall’egoismo e dagli interessi personali, è necessario fare riferimento a valori etici per regolare la condotta del singolo e della società. Il candidato illustri i valori (legalità, libertà…) che ritiene oggi più importanti, ai quali la collettività deve ispirarsi. Ogni partecipante dovrà presentare un elaborato corredato di firma dell’Autore, firma dell’insegnante e l’indicazione della Scuola e della Classe, entro il 15 Maggio 2018. Gli elaborati saranno esaminati da una Giuria composta da componenti dell’Associazione di Cultura e Solidarietà Raggio di Sole, il cui giudizio è inappellabile ed insindacabile. I migliori elaborati riceveranno un Premio.

La partecipazione al Premio è assolutamente gratuita. Per informazioni consultare il regolamento nel sito: www.assraggiodisole.it