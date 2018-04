Bagnoli: domani cabina regia con De Vincenti a Napoli

4 aprile 2018 18:16

Roma, 4 apr. (AdnKronos) – “Verifica dello stato di avanzamento dei Patti per la Campania e per la Città metropolitana di Napoli e, a seguire, riunione della Cabina di regia per l’area di Bagnoli ‘ Coroglio. E’ questo il programma della giornata di domani che il Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno Claudio De Vincenti trascorrerà nel capoluogo partenopeo”. Si legge in una nota.

“Si comincia alle 11,30 con l’incontro ‘ a Palazzo Santa Lucia, sede della Regione ‘ con il Presidente Vincenzo De Luca per fare il punto sul Patto per la Campania. Alle 13 ‘ a Palazzo San Giacomo ‘ riunione col Sindaco Luigi de Magistris per un esame degli interventi relativi al Patto per Napoli. Infine, alle 14,30 ‘ presso la Prefettura ‘ riunione della Cabina di regia per il sito ex Italsider. Al termine, il Ministro De Vincenti incontrerà la stampa”, si spiega.