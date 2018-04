Autonomia: Zaia a parlamentari, facciamo squadra per garantirla a Veneto (2)

9 aprile 2018 15:23

(AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘A darci forza nella trattativa con il Governo ‘ ha precisato il governatore ‘ è stato quel 58% circa di elettori che si è recato alle urne a quel referendum avvallato dalla Corte Costituzionale, superando abbondantemente il quorum e dimostrando democraticamente, con i numeri, che l’autonomia è una questione trasversale ai partiti, che riguarda tutti. Il popolo veneto ha dato una grande lezione ai palazzi della politica, certificando con la sua grande partecipazione a questa nuova stagione referendaria, che se le riforme non vengono fatte dall’alto si fanno dal basso”.

Zaia ha poi precisato che il Veneto continuerà a chiedere la competenza diretta su 23 materie, come previsto nei 66 articoli della legge statale, approvata dal Consiglio regionale del Veneto lo scorso novembre. ‘Nell’accordo preliminare le competenze di cui si prevede l’attribuzione alla Regione sono quelle relative alle politiche del lavoro, all’istruzione, alla tutela della salute e alla salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema ‘ ha rilevato il presidente veneto ‘. Ma sia chiaro che si tratta solo di un primo assaggio: noi le vogliamo tutte e 23″.

‘Al di là delle appartenenze e delle diverse sensibilità politiche ‘ ha concluso Zaia ‘ vi chiedo di lavorare insieme per il raggiungimento di questa meta storica, facendo sentire la voce del nostro territorio alla Camera e al Senato”.