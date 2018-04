Messina, l’Aipd inaugura una nuova sede sulla costa ionica

3 aprile 2018 19:04

Nuova sede per l’AIPD Milazzo-Messina, i locali saranno un punto di riferimento per i ragazzi con Sindrome di Down della costa ionica. Madrina d’eccezione la paralimpica Nicole Orlando

Sarà inaugurata venerdi 6 aprile alle ore 17:30 la nuova sede ionica dell’AIPD Milazzo-Messina. La sede nascerà, per concessione del comune di Nizza di Sicilia, all’interno dei locali del palazzo già adibito come Museo del Risorgimento in via Umberto I°. Una sede che sarà un punto di riferimento per i ragazzi con Sindrome di Down della costa ionica. Già tante le attività programmate in collaborazione con le altre sedi. Madrina d’eccezione sarà la paralimpica Nicole Orlando, specializzata sui 100 e 200 metri, nel lancio del giavellotto, nel salto in lungo e nel triathlon. Nicole entra a far parte del giro della nazionale in occasione dei campionati europei IAADS di Roma 2013, a 20 anni. Inoltre ha partecipato all’undicesima edizione del programma televisivo Ballando con le stelle, classificandosi quinta in coppia con il ballerino Stefano Oradei. L’atleta biellese ha partecipato ai Trisome Games: le prime olimpiadi per atleti con la sindrome di Down, tenutisi a Firenze, dal 15 al 22 luglio 2016. L’inaugurazione della nuova sede ci saranno l’esibizioni dei ragazzi dell’AIPD e del gruppo Folkloristico Canterini Riviera Ionica Melino Romolo. Soddisfatto il Presidente Roberto Caizzone: sarà un altro tassello molto importante per la crescita dei nostri ragazzi e dell’associazione, ringrazio l’amministrazione comunale di Nizza per la concessione dei locali e per la preziosa collaborazione. La nuova sede lavorerà e porterà avanti progetti che coinvolgeranno tantissimi ragazzi che fino a questo momento, a causa della distanza della sede di Milazzo, non riuscivano a partecipare assiduamente alle numerose attività che svolgiamo. La presenza di Nicole Orlando sarà da stimolo per tutti vista la sua tenacia e la sua voglia di impegnarsi nello sport. Nel 2016 Nicole Orlando ha scritto un libro a quattro mani con la Giornalista Alessia Cruciani intitolato “Vietato dire non ce la faccio” che sarà presentato sabato mattina, 7 aprile alle ore 9:30, nell’aula magna dell’Istituto Tecnico Industriale Ettore Majorana di Milazzo.