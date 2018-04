A Torino per l’assemblea e il tricolore unvs di tennis

1 aprile 2018 21:16

Domenica 8 aprile la sezione dei Veterani dello Sport di Torino, presieduta da Marco Sgarbi, effettuerà l’assemblea ordinaria. L’appuntamento è fissato alle ore 10 presso il Circolo Ufficiali di corso Vinzaglio, del capoluogo sabaudo. Nella circostanza saranno premiati l’Atleta dell’Anno Stefano Moscarelli, veterano e sportivo podista, sciatore ed ex pallavolista, e l’Atleta Emergente Matteo Cartolaro, cintura nera di karate, accompagnato dal maestro Giorgio Bortolin. Nel frattempo, Torino ha annunciato che prenderà parte ai Campionati Nazionali UNVS di tennis over 60 e 70 in programma a Pavia.