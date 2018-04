A Reggio Calabria un seminario formativo gratuito per genitori e operatori del nido

2 aprile 2018 22:50

La coop VitaSi in collaborazione con le d.sse Rita Greco e Teresa Grenzi pedagogiste cliniche e con la partecipazione della d.ssa Irene Marino psicologa pediatrica, terranno venerdì 13 aprile alle ore 16 presso il centro Polifunzionale Ass. Benessere e salute sito in Via Torrente Scaccioti loc. Archi, un seminario formativo gratuito per genitori e operatori del nido. L’incontro sarà un’occasione di confronto per i genitori che decidono di affidare i propri figli già in tenera età a educatori esperti e per gli educatori e operatori del nido dare e offrire informazioni utili per strutturare un buon legame con le famiglie e i bambini. Al termine dell’incontro verrà rilasciato un attestato di partecipazione, è gradita inoltre conferma di partecipazione.