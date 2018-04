25 Aprile: Mattarella, da un part i massacratori dall’altra la libertà

25 aprile 2018 13:28

25 aprile, Mattarella: “Resistenza fu un movimento corale, ampio e variegato Roma”

“Le tante insurrezioni, da Napoli a Matera, da Nola a Capua, alle tante in Abruzzo, attestano la percezione da parte degli italiani della posta in gioco: da una parte i massacratori, gli aguzzini, i persecutori di ebrei, dall’altra la civiltà, la libertà, il rispetto dei diritti inviolabili di ogni persona”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un passaggio del suo discorso al teatro comunale di Casoli, in Abruzzo. Per Mattarella “la Resistenza fu un movimento corale, ampio e variegato, difficile da racchiudere in categorie o giudizi troppo sintetici o ristretti”. (AdnKronos)