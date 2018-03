Incredibile Vincenzo Nibali, lo squalo dello Stretto è sempre più eroe: impresa epica sul Poggio e la Milano-Sanremo torna italiana 12 anni dopo

17 marzo 2018 17:56

Vincenzo Nibali ha appena tagliato per primo il traguardo della Milano-Sanremo, la Classicissima di Primavera

Torna a splendere il sole sulla costa di Sanremo quando spunta una pinna dello Squalo dalla discesa del Poggio: è Vincenzo Nibali che ha fatto il vuoto e ha centrato l’ennesima storica impresa della sua carriera leggendaria. Il ciclista messinese ha vinto una corsa per velocisti con la fantasia di un campione d’altri tempi, entusiasmando il pubblico e mandando in delirio i suoi fan.

Nibali così ha trionfato nel migliore dei modi sul traguardo della 109/a edizione della Milano-Sanremo di ciclismo, la classicissima di primavera lunga 294 chilometri. Vincenzo Nibali, che gareggia con la maglia del team Bahrain-Merida, ha preceduto di pochi metri l’australiano Caleb Ewan, secondo; il francese Arnaud Demare, terzo; il norvegese Alexander Kristoff, quarto; il belga Jurgen Roelandts, quinto. Il campione del mondo Peter Sagan si e’ piazzato al sesto posto. Dal 2006 un italiano non vinceva una Milano-Sanremo, l’ultimo era stato Filippo Pozzato.

“Non so nemmeno io cosa ho fatto…”. Vincenzo Nibali ha appena tagliato per primo il traguardo della Milano-Sanremo, la Classicissima di Primavera che ha confermato tutte le sue doti di grande campione. “Correvamo tutti per Colbrelli – spiega a Raisport il fuoriclasse siciliano della Bahrain-Merida – La tattica era che avrei dovuto muovermi nel finale se qualcuno se ne andava. Ho subito fatto il vuoto, ho sentito che ero a 20″ e non ho mai mollato”. Il gruppo non ha fatto in tempo ad agguantarlo: “Ai 50 metri, visto il vantaggio, ho preso un sospiro per godermi la vittoria – aggiunge lo ‘Squalo’, vincitore in carriera dei tre Grand Giri e di due Lombardia – La Sanremo e’ un’emozione unica, e’ una gara che non pensavo di poter vincere perche’ non sono velocissimo, pero’ ho fatto una buona Tirreno e ne ero uscito in crescendo. Sentivo di avere una buona gamba e che stavo molto bene, con Cipressa e Poggio la Sanremo e’ piu’ difficile del passato: oggi sento di aver fatto qualcosa di importante che mi gustero’”.