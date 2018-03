Villa San Giovanni: all’Istituto “Nostro- Repaci” le Giornate dello Studente

24 marzo 2018 22:07

Il Convegno “I Giovani e lo Sport” e il Triangolare di Pallavolo lunedì 26 marzo apriranno le Giornate dello studente, promosse dall’ I.I.S. “Nostro – Repaci” di Villa San Giovanni

Nella mattinata del 26 marzo si svolgerà presso la Sala Calipari di Palazzo Campanella il Convegno “I Giovani e lo Sport”; prestigiosi nomi del mondo sportivo, accogliendo l’invito della Dirigente prof.ssa Maristella Spezzano, daranno il personale contributo ad esaminare le diverse sfaccettature di un mondo che non esprime solo record, ma si fa carico di problematiche sociali e giovanili – discriminazione di genere, bullismo – e promuove,oltre che un corretto stile di vita,i valori della tolleranza, cittadinanza europea e inclusione sociale che l’Istituto “Nostro- Repaci” pone tra i principali traguardi formativi. Interverranno l’avv. Maurizio Condipodero, Presidente regionale CONI Calabria, l’Allenatore Gaetano Gebbia, la dott.ssa Simona Capano, il maestro di Karate Riccardo Partinico, la Karateka Alessandra Benedetto. Nella stessa mattinata presso la palestra comunale di Villa San Giovanni si svolgerà il Triangolare di Pallavolo per il 1° Torneo dell’Amicizia e della Solidarietà, indetto in collaborazione con il Lions Club Fata Morgana; gli studenti del Liceo sportivo “Luigi Nostro” incontreranno le rappresentative dei Licei Sportivi “Volta“ di Reggio Calabria e “Pizi“ di Palmi che hanno aderito alla manifestazione a scopo benefico, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza al Campo Estivo per Disabili “Lucciola Blu”. Con spirito critico e propositivo per la seconda Giornata gli studenti hanno organizzato uscite culturali per arricchire le conoscenze artistiche e storiche del territorio, tra le principali mete Locri, Roccelletta,Taormina, Messina,Reggio Calabria, ma anche per sperimentare da vicino il mondo del volontariato villese.Le Giornate si concluderanno con attività di Cineforum nelle aule scolastiche per approfondire e dibattere su temi relativi alla Legalità,all’integrazione, all’adolescenza e alla cultura.Soddisfatta la Dirigente e i Docenti dell’Istituto per l’impegno degli studenti che,oltre a mietere successi in campo scientifico e umanistico,hanno rimarcato anche in questa occasione il ruolo della scuola nell’educazione alla partecipazione e alla cittadinanza attiva.

Elena Scopelliti