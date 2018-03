28 marzo 2018 20:35

Una delegazione del comando dei Vigili del Fuoco presente oggi ai funerali a Catania, stamane a Messina il minuto di raccoglimento in conc0mitanza delle esequie

In occasione delle onoranze funebri dei vigili del fuoco del Comando di Catania, Giorgio e Dario, dal comando VVF di Messina una delegazione di colleghi e pensionati dell’Associazione Nazionale VVF in congedo, stamattina si è recata alla cattedrale di Catania per le esequie di Dario Ambiamonte. Alle ore 12.00 presso la sede di via Salandra si è osservato un minuto di raccoglimento in concomitanza con le esequie.