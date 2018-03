Vicenza: Gdf, scopre discarica abusiva rifiuti generici e speciali da 394 tonnellate (3)

16 marzo 2018 10:49

(AdnKronos) – (Adnkronos) – Al responsabile dell’area, una volta quantificato il peso dei rifiuti, è stato elevato verbale di accertamento dell’evasione del pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi quantificato in 2.634,35 euro oltre alle sanzioni previste dalla normativa di settore per omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica e per l’esercizio abusivo della discarica che saranno irrogate dall’Ufficio Ambiente della Regione Veneto.

L’attività di servizio portata a compimento dai finanzieri di Noventa Vicentina ha consentito il recupero ambientale di un’area agricola destinata, altrimenti, ad un progressivo decadimento con conseguente compromissione di un habitat naturale, come quello posto alle pendici dei colli Berici, che riveste particolare importanza in chiave agro-alimentare, naturalistica e paesaggistica.