Viadotti a rischio, Catalfamo: “Verifiche su tutti i cavalcavia da Messina a Tusa”

26 marzo 2018 19:18

L’onorevole Catalfamo scrive al Commissario della Città Metropolitana, al Prefetto di Messina e alla Polizia Stradale : “Avviare verifiche sullo stato di tutti i viadotti autostradali fino a Tusa”

“Ho colto l’opportunità di invitare le autorità già intervenute nel caso del cavalcavia di Acquacalda, a predisporre delle verifiche su tutti i cavalcavia che interessano l’autostrada da Messina fino a Tusa. Una verifica a tutela della sicurezza dell’utenza, con particolare rilievo per quelle strutture che sono state interessate da una maggiore percorrenza di mezzi pesanti come, appunto, i cavalcavia sparsi tra Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto e la zona industriale di Giammoro. Ho pertanto inviato contestualmente una lettera al Commissario della Città Metropolitana, al Prefetto di Messina e alla Polizia Stradale di Barcellona. Non possiamo permetterci la leggerezza di trascurare le opere esposte alle stesse criticità del viadotto di Acquacalda.” Lo ha dichiarato in una nota l’On. Antonio Catalfamo, capogruppo all’Ars per Fratelli d’Italia.