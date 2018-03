Vertenza Unieuro: i dipendenti di Messina e Siracusa all’Ars

18 marzo 2018 18:04

I dipendenti Unieuro di Messina e Siracusa all’Ars per un’audizione in V commissione

Grazie alla richiesta avanzata dagli onorevoli Valentina Zafarana e Stefano Zito del gruppo parlamentare regionale Movimento5stelle, in riferimento alle annunciate chiusure dei punti vendita Unieuro S.p.a. di Messina e Siracusa che coinvolgeranno 50lavoratori siciliani, la V commissione “Cultura-Formazione e Lavoro” insieme all’assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro ed l’assessore regionale per le attività produttive; ha indetto un’ audizione in data 20 marzo 2018 alle ore 10,30 presso l’ Assemblea Regionale Siciliana. Sono stati invitati a partecipare: Alessandro Geraci e Giovanni Andronaco RSA Filcams Unieuro Messina Giuseppe Toro RSA fisascat Cigl Unieuro Siracusa i segretari provinciali Filcams CGIL e Fisascat CISL l’azienda Unieuro S.P.A. a firma On. Luca Rosario Luigi Sammartino, Presidente Commissione V – Cultura, Formazione e Lavoro.