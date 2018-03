Venezia: cede tetto in eternit di un capannone, feriti 2 operai

28 marzo 2018 15:59

Venezia, 28 mar. (AdnKronos) – Alle 10.45 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente sul lavoro presso un capannone di via Pacinotti a Pramaggiore: feriti due operai caduti per lo sfondamento del tetto in eternit. I due lavoratori stavano effettuando dei lavori sulla copertura, quando a causa dello sfondamento dell’ondulato in eternit sono caduti da un’altezza di circa 4 metri.

I due feriti sono stati soccorsi dal personale presente nel capannone e successivamente dal personale del Suem 118 accorso sul posto, che hanno stabilizzato i due feriti per trasferirli in ospedale. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la struttura ed effettuato una verifica del tetto del capannone. Sul posto il personale dello Spisal e i carabinieri. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa tre ore.