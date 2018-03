Veneto: patto tra Regione ed enti locali per indennizzi danni lupo (2)

9 marzo 2018 14:50

(AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘Quest’anno la Regione mette a disposizione 200 mila euro di aiuti’ ha ribadito Pan ‘ che saranno erogati , tramite Avepa, a chi investe in recinti elettrificati e in dissuasori faunistici”. Per il prossimo anno e per il 2020 ‘ ha annunciato Pan – il bilancio regionale stanzierà un milione di euro l’anno per i danni da fauna selvatica. Al fine di velocizzare i pagamenti, la Giunta ha predisposto una procedura di raccordo diretto con le Province, in modo che gli indennizzi avvengano in tempi rapidi, entro i due mesi.

‘Regione, comunità montana, amministrazioni locali e categorie interessate devono fare squadra- ha concluso l’assessore ‘ non solo per coordinare gli interventi di prevenzione, ma soprattutto per portare all’attenzione del futuro governo proposte e strategie di gestione sostenibile della presenza di un animale predatore con il lupo in aree tradizionalmente vocate alla zootecnìa”.