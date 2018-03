Veneto: Albo Cavatori, bene via libera a Piano cave varato da Regione (3)

20 marzo 2018 19:34

(AdnKronos) – “Confidiamo che la norma possa garantire non solo la coltivazione in sotterraneo ma anche una diversa coltivazione a cielo aperto finalizzata ad eliminare le pareti verticali delle cave esistenti e quindi per migliorare la ricomposizione ambientale dei siti. Per quanto riguarda la vigilanza, che passerà ai comuni e all’Arpav, lanciamo un appello alla Giunta affinché venga salvaguardata la competenza e la professionalità dei dipendenti regionali operanti oggi nelle province”, auspica la presidente regionale dell’Albo Cavatori.

“Ci auguriamo, infine, che l’applicazione di queste nuove regole possa tradursi anche in una riduzione dei tempi dei procedimenti che oggi sono un reale ostacolo alle iniziative imprenditoriali nel settore estrattivo”, conclude.