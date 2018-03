Veneto: 6mila studenti al Concorso per tutela patrimonio linguistico e culturale Regione

22 marzo 2018 15:44

Venezia, 22 mar. (AdnKronos) – Circa 6.000 studenti partecipanti, l’adesione di 109 scuole statali e paritarie del Veneto e scuole italiane dell’Istria, 138 progetti presentati: numeri che testimoniano il successo ottenuto anche quest’anno dal concorso ‘Tutela, Valorizzazione e Promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto”, promosso e organizzato dalla Regione, in collaborazione con l’Unpli (Unione nazionale delle Pro Loco d’Italia) e l’Ufficio Scolastico Regionale.

‘Per il settimo anno consecutivo si conferma lo straordinario interesse per questa iniziativa ‘ sottolinea l’assessore regionale alla cultura, Cristiano Corazzari ‘. Una risposta entusiastica e in continua crescita per un concorso che attraverso i vari temi proposti, che vanno dal teatro, alla musica, alla poesia, dalle leggende ai personaggi storici, sino all’enogastronomia, contribuisce sensibilmente a creare un’identità culturale e linguistica del nostro territorio e a tutelare e tramandare il patrimonio immenso che abbiamo nel Veneto”.

Temi che gli studenti hanno affrontato attraverso modalità e discipline diverse, in un percorso di ricerca che ha contribuito ad avvicinarli al patrimonio culturale e linguistico veneto, stimolando il loro senso di appartenenza e l’importanza della valorizzazione delle tradizioni locali.