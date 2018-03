Varese: persecuzioni e minacce di morte alla ex, va in carcere per stalking

10 marzo 2018 15:07

Milano, 10 mar. (AdnKronos) – Dagli ‘appostamenti’ sotto casa alle minacce di morte (“ti brucio con la benzina”), fino alle vere e proprie aggressioni fisiche e verbali, anche in mezzo alla strada. Un tunisino di 45 anni, che da anni non si rassegnava alla fine della sua storia con una donna e già un anno fa era stato costretto con un’ordinanza a tenersi lontano dalla ex, è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Busto Arsizio (Varese) per stalking.

“Il divieto di avvicinamento non era stato sufficiente a far desistere l’uomo dalle sue azioni persecutorie tanto che la vittima, chiamata a deporre in Tribunale dove si sta svolgendo il processo, ha spiegato che l’ex negli ultimi mesi aveva ricominciato a seguirla, ad appostarsi quasi quotidianamente fuori dai luoghi da lei frequentati e a rivolgerle minacce e offese”, spiega la polizia.

Le rivelazioni sono costate all’uomo l’aggravamento della misura cautelare: il Tribunale ha sostituito il divieto di avvicinamento con la custodia cautelare in carcere. Ieri il tunisino, privo di stabile dimora, è stato rintracciato dagli agenti in stazione e portato in carcere.