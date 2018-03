Unvs Alto Adige: Hartner e Von Lutz vincitori nello slittino

10 marzo 2018 22:15

Lo splendido scenario del Passo Lavazè a quota 1800 metri, è stato il teatro della seconda manifestazione valida per il Trofeo Prestige dell’UNVS bolzanina, presieduta da Alberto Ferrini. Per la prima volta i concorrenti si sono misurati in una appassionante e spettacolare gara di slittino, disputata in due manches su di un tracciato breve, ma estremammente tecnico. Alla fine la vittoria è andata alla new entry Walter Hartner, davanti all’inossidabile Franco Sitton e a Piero Massetti. Alla prova ha partecipato anche il delegato regionale dei Veterani dello Sport, Luciano Vanz. In campo femminile netta l’affermazione di Elisabeth von Lutz, che si è imposta agevolmente su Eliana Valerio e Loredana Maddalozzo.