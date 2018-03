Ue: inflazione accelera, in 1° trim. ipca +1,3%, in 2° +1,6%

26 marzo 2018 11:32

Roma, 26 mar. (AdnKronos) – Accelera l’inflazione nell’Eurozona. Nel primo trimestre 2018, l’ipca, l’indice armonizzato dei prezzi al consumo, dovrebbe aumentare dell’1,3% per poi raggiungere l’1,6% nel secondo trimestre. Nel terzo trimestre si prevede che l’inflazione aumenti ulteriormente attestandosi all’1,7%. Sono le previsioni contenute nell’Eurozone Economic Outlook diffuso congiuntamente da Istat, Ifo e Kof. Le previsioni, spiegano, si basano sull’ipotesi tecnica che il prezzo del petrolio del Brent rimanga stabile a 66 dollari al barile e che il tasso di cambio dell’euro rispetto al dollaro sia costante al livello di 1,23.

A febbraio il ritmo di crescita dell’ipca ha rallentato (1,1%), attestandosi su livelli inferiori a quelli dell’ultimo picco (novembre 2017). Secondo le indagini della Commissione europea, per le imprese manifatturiere le aspettative per i prezzi di vendita sono rimaste stabili a febbraio. Nello stesso mese le aspettative dei consumatori sui prezzi, dopo il forte aumento di gennaio, hanno mostrato solo una lieve riduzione. Tuttavia, sottolinea il rapporto, nei prossimi mesi l’inflazione di fondo è prevista aumentare alimentata dal consolidamento della crescita economica