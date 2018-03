Ubi: banca, false notizie su proposta operazione straordinaria su Mps

25 marzo 2018 14:59

Roma, 25 mar. (AdnKronos) – Con riferimento a un articolo apparso oggi che “riporta di non meglio precisate ‘fonti autorevoli’ riferire di una proposta di operazione straordinaria discussa in Consiglio di Gestione, Ubi Banca intende precisare che quanto rappresentato nell’articolo è totalmente falso”. E’ quanto si legge in una nota dell’istituto. L’operazione, secondo l’articolo, si riferirebbe al dossier Mps.

“Ubi Banca, in quanto società quotata, si riserva – prosegue la nota – di verificare con le autorità se esistono le condizioni di un tentativo di manipolazione del mercato”.