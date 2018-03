Uber: vende attività in Sud-Est asiatico a rivale Grab

26 marzo 2018 07:58

Roma, 26 mar. (AdnKronos) – Uber vende alla rivale Grab le attività nel Sud-Est asiatico. Dopo le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, arriva la conferma dell’accordo che prevede la cessione a Grab dei business dei passaggi auto e consegna di cibo, Uber Eats, in Cambogia, Indonesia, Malesia, Myanmar, Filippine, Singapore, Tailandia e Vietnam. Nella transazione, Uber acquisirà una quota del 27,5% in Grab, che opera in 7 Paesi e 142 città nella regione del Sud Est asiatico. Il ceo di Uber, Dana Khosrowshahi, entrerà nel board di Grab.

L’accordo pone fine a una storica rivalità tra i due giganti del settore su un mercato il cui valore, secondo un report di Google del 2017, viene calcolato in 20,1 miliardi di dollari al 2025. “L’acquisizione di oggi segna l’inizio di una nuova era”, commenta il ceo e co-fondatore di Grab Anthony Tan. “Insieme a Uber siamo ora in una posizione ancora migliore per risponde alle esigenze dei nostri clienti”, aggiunge.