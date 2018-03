Tumori, allarme elettrosmog: “ripetitori e cellulari causano il cancro, salute dei cittadini a rischio. Situazione gravissima e preoccupante”

23 marzo 2018 12:58

Tumori, allarme del Codacons per elettrosmog: verso un esposto in Procura

“Cronaca Milano e Nazionale: L’Istituto Ramazzini di Bologna ha concluso la ricerca relativa all’esposizione umana alle radiazioni a radiofrequenze prodotte da ripetitori e trasmettitori per la telefonia mobile”. Lo afferma in una nota il Codacons.

“I risultati sono sconcertanti. Sono stati rilevati aumenti statistici significativi nell’incidenza di shwannomi maligni, tumori rari delle cellule nervose del cuore, nei topi maschi del gruppo, esposti all’intensità di campo più elevata, oltre all’aumento di incidenza di altre lesioni (iperplasia delle cellule di Shwann e gliomi maligni). La cosa che fa preoccupare è che tutti i livelli di esposizione usati in questo studio sono inferiori al limite statunitense per la massima esposizione concessa alla popolazione. Lo studio conferma e rafforza ulteriormente i risultati ottenuti dal National Toxicologic Program americano, che aveva riscontrato il medesimo aumento statistico dello stesso tipo di tumori. Alcuni accorgimenti sono necessari, come dotare ogni telefono cellulare di auricolari, o obbligare le società produttrice di telefoni cellulari ad inserire avvertimenti nelle confezioni circa il rischio insito nel tenere l’apparecchio vicino al corpo. Bisogna intervenire ora, investendo perché venga garantita la sicurezza e la tutela della salute dei cittadini, non possiamo sottovalutare la situazione come è stato fatto in passato con il tabacco, l’amianto e più di recente con la ludopatia, oggi vere e proprie piaghe sociali. Presenteremo un esposto in Procura sulla vicenda”.