Al via il Trofeo delle Regioni: domenica raduno per le atlete di Calabria

21 marzo 2018 19:47

Tutto pronto per la selezione della Calabria in rosa in vista del Trofeo delle Regioni

Nuovo raduno per la selezione della Calabria in rosa in preparazione al Trofeo delle Regioni. La kermesse si svolgerà dal 31 marzo al 3 aprile 2018 in Lombardia con le calabresi che esordiranno il 31 Marzo sul parquet di meda contro la Valle D’Aosta si alleneranno in vista dell’impegno nazionale: la Fip Calabria ha programmato un raduno alle ore 9.15 di domenica 25 Marzo 2018 al PalaBotteghelle per le nate nel 2003 e nel 2004. La dirigente del Comitato Regionale è Lucia Rossi. Il Referente Tecnico Territoriale ha convocato gli allenatori Antonella Palumbo, Armando Russo ed Emiliano Scarcello.

Nel ruolo di preparatore fisico ci sarà Peppe Saccone. Le convocate sono sedici: Per la Centro Basket Catanzaro ci saranno Valeria Alfano e Marta Montebello; da casa Eutimo Locri giocheranno Clara Cavo e Giulia Del Vecchio; la Nuova Jolly è rappresentata da Sara Centofanti, Deborah Onugha e Silvia Triolo; la Smaf Catanzaro scende in campo con Caterina Concolino e Rosaria Lamanna; dalla Basket Pellaro ci sarà Giulia Gilioni; per la Team Basket Kleos la convocata è Mirna Mauro; doppia convocazione per il Villa San Giovanni con Francesca Pellicanò e Silvia Serafino; la Pantera è rappresentata da Giorgia Pia Pellicanò; da Palmi, dalla Gio &Gio ci sarà Benedetta Previtera; dalla Reggio Fiamma, infine, è stata convocata Chiara Siclari.